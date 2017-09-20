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20 Eylül 2017 11:55

Elazığ merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Elazığ merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

20 Eylül 2017 11:55


Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada örgütün gizli haberleşme ağı ’ByLock’ kullandığı belirlenen 11 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine Elazığ merkezli Ankara, Antalya, Bursa, Malatya ve Hatay’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, aralarında öğrenci ve ihraç edilmiş kamu çalışanlarının da olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.


Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.




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