Diğer
Kategoriler
21 Kasım 2017 13:50

Elazığ merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

Elazığ merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

21 Kasım 2017 13:50


Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada örgütünü gizli haberleşme ağı ’ByLock’u kullanan çok sayıda şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için Elazığ merkezli Konya, İstanbul, Kırıkkale, Diyarbakır ve Tunceli’de eş zamanlı operasyon yapıldı. 6 ilde yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheliler, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
7
°
C
Yağmurlu
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    7°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    4°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    4°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç