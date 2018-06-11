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11 Haziran 2018 11:06

Elazığ merkezli FETÖ’ye ankesör operasyonu: 18 subay adliyeye sevk edildi

Elazığ merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan görevde olan ve ihraç edilenlerin de aralarında bulunduğu 1’i albay toplam 18 subay adliyeye sevk edildi.

Elazığ merkezli FETÖ’ye ankesör operasyonu: 18 subay adliyeye sevk edildi

11 Haziran 2018 11:06


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TSK içerisindeki örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada ankesörlü telefonla örgütle bağlantılı kişilerle irtibat kuran görevde olan ve ihraç edilenlerin de araların da olduğu 1 albay, 1 yarbay, 3 binbaşı, 5 yüzbaşı ve 8 üsteğmen tespit edildi. Bunun üzerine Elazığ merkezli Ankara, İstanbul, Kahramanmaraş, Sakarya, Şırnak, Mardin, Isparta, Hakkari ve Balıkesir’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.




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