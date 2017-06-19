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19 Haziran 2017 13:55

Elazığ MSAK Hazar Gölü için toplandı

Elazığ Mahalli Sulak Alan Komisyonu (MSAK), Hazar Gölü Revize Sulak Alanı Yönetim Planı kapsamında bir araya geldi.

Elazığ MSAK Hazar Gölü için toplandı

19 Haziran 2017 13:55


MSAK, Uluslararası Öneme Haiz Sulak Alanlarından olan Hazar Gölü Revize Sulak Alanı Yönetim Planı kapsamında toplantı düzenledi. Toplantıda, 2017-2021 yıllarını kapsayan Revize Sulak Alan Yönetim Planı çerçevesinde Hazar Gölü’nde belirlenen sorunların çözümü, uygulama hedef ve faaliyetlerin 2017-2021 yılları arasında tamamlanması ve gerekli çalışmaların yapılması gibi kararlar alındı.


Toplantı karşılıklı görüş alışverişin ardından sona erdi.


Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü salonunda gerçekleşen toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez ve MSAK yetkilileri katıldı.




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