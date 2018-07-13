Elazığ protokolü, 15 Temmuz şehit aileleri ve gazileriyle bir araya geldi

15 Temmuz FETÖ’nün hain darbe girişiminin 2. yılında, o gecenin şehitlerinin aileleri ve gazileri için program düzenlendi. Programa Vali Çetin Oktay Kaldırım ve eşi Berihan Kaldırım, 8.Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Alçık, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbettin Demirbağ, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, protokol eşleri, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri, gaziler ve aile yakınları katıldı.

15 Temmuz’un Türkiye için bir milat olduğuna dikkat çeken Vali Kaldırım," Milletin Milli Hakimiyeti, kayıtsız şartsız tahakkuk etmiştir. Ülkemize darbe ve darbe girişimiyle nizam vermek isteyenlere Türk Milleti’nce tarihi bir ders verilmiştir. FETÖ’nün bir ihanet şebekesi olarak başlattığı darbe ve işgal girişimi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bizzat millet tarafından bertaraf edilmiş, İşçi, memur, esnaf, tüccar, Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Roman, Alevi, Sünni gibi ayrılıklar bir kenara bırakılıp milletimiz bir bütün olmuştur. Elazığlı hemşehrilerimizden sivil, polis ve askerimizden 9 kişi şehadet mertebesine ulaşmış, 12 Elazığlı vatandaşımız ise demokrasi gazimiz olmuştur. Bu kıymetli gün vesilesi ile tarihi 15 Temmuz direnişinde destan yazan 249 şehidimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve huzur dolu nice günler diliyorum" ifadelerini kullandı.