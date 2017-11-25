Elazığ Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet İle Mücadele Günü’nde farkındalık oluşturmak amacıyla kamu spotu hazırladı. Hazırlanan kamu spotunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşlerinin yanı sıra Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz,İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, eğitimci Tuba Demirkıran ve yerel sanatçı Burhan Gedik’de yer aldı.

Her türlü şiddetin dünya ülkelerinin küresel sorunu olduğunu belirten Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayşe Keskin,toplumlar içerisinde çeşitli şekillerde tezahür ettiğini aktardı.

Elazığ Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak, kadına yönelik şiddet ile mücadeleye katkıda bulunmak istediklerini aktaran Keskin," Şehrimizde kadına yönelik şiddetle mücadeleye farkındalık oluşturabilmek amacıyla hazırladığımız ve çok değerli il yöneticilerimiz ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajlarının da yer aldığı kamu spotu ile ’kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir’ diyoruz" ifadelerini kullandı.