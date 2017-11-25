Diğer
Kategoriler
25 Kasım 2017 14:53

Elazığ protokolü "Kamu Spotu" ile kadına şiddete dikkat çekti

Elazığ il protokolü 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet İle Mücadele Günü nedeniyle çekilen Kamu Spotu için ekran karşısına geçti.

Elazığ protokolü

25 Kasım 2017 14:53


Elazığ Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet İle Mücadele Günü’nde farkındalık oluşturmak amacıyla kamu spotu hazırladı. Hazırlanan kamu spotunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşlerinin yanı sıra Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz,İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, eğitimci Tuba Demirkıran ve yerel sanatçı Burhan Gedik’de yer aldı.


Her türlü şiddetin dünya ülkelerinin küresel sorunu olduğunu belirten Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayşe Keskin,toplumlar içerisinde çeşitli şekillerde tezahür ettiğini aktardı.


Elazığ Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak, kadına yönelik şiddet ile mücadeleye katkıda bulunmak istediklerini aktaran Keskin," Şehrimizde kadına yönelik şiddetle mücadeleye farkındalık oluşturabilmek amacıyla hazırladığımız ve çok değerli il yöneticilerimiz ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajlarının da yer aldığı kamu spotu ile ’kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir’ diyoruz" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
8
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    9°C
  • Salı
    Yağmurlu
    9°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç