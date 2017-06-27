Elazığ Şehidi Çetin için tören düzenlendi

Dün Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Yayladere kırsalında Bingöl sınırı yakınlarında yürütülen terör operasyonunda Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin şehit olmuştu.

Şehit Çetin’in naaşı Fırat Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak Elazığ Havalimanı’na getirildi. Şehit Çetin için havalimanında tören düzenlendi. Silah arkadaşları tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı katafalka konuldu.

Törene Elazığ Vali Vekili Mustafa Gül, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, şehidin eşi Aysel Çetin, kamu kurum müdürleri, emniyet ve askeri personel katıldı.

Saygı duruşu ve şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından konuşan Vali Vekili Mustafa Gül, “Bizim dinimize, inancımıza, itikadımıza göre onlar ölü değillerdir. Yüce rabbimizde Kur’an-ı Kerim’de buyuruyor ki ‘Onlara ölü demeyiniz’ çünkü onlar farklı bir boyutta rabbimiz tarafından rızıklandırılıyorlar. Şehidimize yüce mevlamızdan rahmet diliyorum” dedi.

İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından dua edilmesinin ardından askerler tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı uçağa götürüldü. Bu sırada şehidin eşi Aysel Çetin, “Babası onu çek seviyordu. Bu nasıl bayram, bu nasıl bayram” diye feryat etti. Ardından Şehit Çetin’in naaşı İstanbul’a gönderildi.

Şehit Çetin’in anne ve babasının vefat ettiği ve 2 yaşında Asmin isimli bir kızı olduğu öğrenildi.