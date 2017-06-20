Elazığ stadı yapım aşamasına girdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, Elazığ Atatürk Stadyumu’nda inceleme yaptı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Türk, Gençlik Spor Bakanlığı olarak şu an Türkiye’de 30’a yakın stadyum yaptıklarını belirtti.

Elazığ’da 2011 yılında stadyum yapmayı amaçladıklarını anımsatan Türk, "Hatta bir yer bulundu, yer tahsis edildi, projesi çizildi artık imalatına dönüşme zamanıydı ama olmadı. Biz, stadyumlar kendileri işletilsin istiyoruz. Gelirleri giderlerini karşılasın. Buranın bizim için bir zorluğu takımın burada maçlarını oynayacak olmasıdır” dedi.

Elazığ stadyumunun olduğu yerde yapılacağı için mevcut yerinde ne çıkarsa kapasitesinin o olacağını aktaran Türk, "Stat kapasitesini 2 bin kişi arttırmak demek üstteki beton sırayı bir sıra arttırmak demektir. Biz mesela koltuk adetini 23 bine ayarlarsak, bunun içinde VIP, localar, basın tribünü yoktur. 33 bin kişilik yaptığımız statlarda bu rakam 35 bini buluyor. Mesela Malatya’da yapılan 25 bin 44. Sonuçta Elazığ’daki de 20 binin üstünde bir stat olacak. Projesini çizdirdik. Bakanımızda cumhurbaşkanımızın onayına sundu. Kendisi de çok beğendi. Zeminden başlayacağız. Zeminin 25 metre altında neler var görmemiz lazım. Elazığ Stadyumu yapım aşamasına girmiştir. Sıkıntımız yok. Kale arkalarından yıkıma başlayacağız" şeklinde konuştu.

Elazığ stadyumu için beklemenin bir artısı olduğunu da dile getiren Türk, diğer taraflardaki proje eksikliklerinin Elazığ’da yaşanmayacağını kaydetti.

Tüm tecrübelerinin Elazığ stadyumunda kullanılacağını anlatan Türk, şu ana kadar 3 yıldan önce bitirdikleri stat olmadığını, mevsimsel olarak bir stadın 800-850 gün civarında süreceğini aktardı.

Türk’e, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Şahin Şerifoğulları ile TSYD Elazığ İl Temsilcisi Coşkun Kamaç da eşlik etti.