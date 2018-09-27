Elazığ TSO Başkanı Alan, “Hastane Caddesi'ndeki işletmelerin işlem hacmi ciddi bir şekilde düştü”

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin hizmet vermesi sonucu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harput Devlet Hastanesinin kapanması ile esnafın zor günler geçirdiğini belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan, Hastane Caddesi'ndeki işletmelerin işlem hacminin ciddi bir şekilde düştüğünü ve bazı esnafın dükkanını kapattığını söyledi.

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Odanın 13. Sağlık Meslek Komitesi Üyeleri, meslek kuruluşu ve STK temsilcileriyle Şehir Hastanesi'nin hizmet vermeye başlaması sonucu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harput Devlet Hastanesinin kapanması ile ticari olarak zor günler geçiren cadde üzerindeki işletmeleri ziyaret etti.

Şehir Hastanesinin hizmet vermeye başlamasıyla birlikte hastanelerinin kapatılarak, şehir hastanesi içerisine taşındığını dile getiren esnaflar, hastanelerin hizmet vermemesinden dolayı insanların artık caddelerine uğramadığını bu nedenle ticari olarak ciddi kayıplar yaşadıklarını ifade etti.

Hastanelerin faaliyetlerini sonlandırması sonrasında Hastane Caddesi'ndeki işlem hacminin düştüğünü ve bu duruma bağlı olarak birçok işletmenin kapandığını vurgulayan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ise, “Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin hizmet vermeye başlamasına bağlı olarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harput Devlet Hastanesi faaliyetleri sonlandırıldı. Hastanelerin faaliyetlerini sonlandırması sonrasında Hastane Caddesi'ndeki işletmelerin işlem hacmi ciddi bir şekilde düştü. Ziyaretlerimiz sırasında düşen işlem hacmine bağlı olarak bir çok işletmenin kapandığını gördük. Mevcuttaki işletmelerin ise kimi günler siftah bile yapamadığını görmek bizi üzmüştür. İlimiz sağlık alanında marka olan ve bölgesine hizmet veren bir şehirdir. Elazığ TSO olarak şehrimizdeki bütün sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları ile ortak bir karar alarak devlet hastanemiz ile Eğitim ve Araştırma Hastanemizin farklı bir statüyle hizmet vermeye devam etmesini istiyoruz. Önemli olan bir yeri ihmal ederek bir yeri ihya etmek değil, şehri bir bütün olarak görmektir. STK'lar olarak bizler, Hastane Caddesi'ndeki işletme sahiplerinin mağdur olmamasını istiyoruz” dedi.

Siyasilere ve yöneticilere de hızlı davranmaları çağrısında bulunan Başkan Arslan, “Biz bu bölgeye hayat veren hastanelerin yeniden ilimize kazandırılmasını istiyoruz. Konu ile ilgili olarak İl Sağlık Müdürümüzle, milletvekillerimizle ve valimizle görüştük. Hepsi de bizimle aynı fikirde olduklarını ifade etti. Ancak hastanenin bir an önce kazandırılması çok elzemdir. Aksi durumda Hastane Caddesi'ndeki işletmelerin yaşama şansı bulunmuyor. Şuanda birçok işletme kapandı. Geriye kalan işletme sahipleri ise siftahsız günler geçirdiklerini belirterek faaliyetlerine bu şekilde devam etmelerinin imkansız olduğunu ifade etmektedirler. Bu durum Elazığ ekonomisi için istemediğimiz bir durumdur. Umut ediyoruz ki, hastanemiz bir an önce ilimize kazandırılır ve işletmelerin mağduriyeti giderilir. Bunun yanı sıra ilimiz de yeni bir hastane kazanarak ekonomik olarak büyür. Ben bu noktada ilimiz yöneticilerinden ve siyasilerimizden bu noktada biraz daha hızlı davranmalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.