Elazığ TSO Başkanı Alan’a plaket

MİDDER Elazığ İl Başkanı Suat Şekerci ve Yardımcısı Hasan Üstündağ ile dernek yöneticileri Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan’ı makamında ziyaret etti. Dernek tarafından, Başkan Alan’a 15 Temmuz hain darbe girişimine dik duruşu ve sonraki süreçte demokrasi, milli irade ve bağımsız Türkiye değerlerine sahip çıktığı için plaket verildi.

Kendisine takdim edilen plaketi almaktan gurur duyduğunu ifade eden Elazığ TSO Başkanı İdris Alan" 15 Temmuz ülkemiz tarihinin dönüm noktalarından biridir. Bu günün unutulmaması ve her zaman yaşatılarak genç nesillere iyi anlatılması gerekiyor. MİDDER işte bu amaçla kurulmuş ve çok hızlı bir şekilde bugün ülkemiz geneline yayılmış bir dernektir. MİDDER Elazığ Şubemiz de kuruluşundan bu yana çok değerli hizmetler veriyor. Biz tüm bu çalışmalara yakından şahidiz ve elimizden gelen katkıyı sağlamaya gayret gösteriyoruz. Çünkü ülkemizin yaşamış olduğu bu hain darbe girişimi devletimizin ve milletimizin geleceğine doğrudan müdahale ve ülkenin bölünmez bütünlüğüne yönelik tarihimizde ender görülmüş bir kalkışmaydı"dedi.

Yaşananlara sessiz kalmalarının mümkün olmadığını aktaran Alan," Darbe girişiminin hemen akabinde Valilik önünde toplanarak bu hainliğe karşı durulması ve sağduyu çağrısında bulunduk. Akabinde Cumhurbaşkanımızın o tarihi çağrısı üzerine biz de tüm üyelerimizi ve halkımızı meydanlara davet ederek,meydanlardan ayrılmadık. Hep sağduyu çağrısında bulunarak demokrasimizin, seçilmiş parlamentomuzun ve milletimizin yanında olduk. Bizim bu gayretlerimizin 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneğimiz tarafından takdir görmesi elbette önemli. Ancak biz gönülden ve Cumhurbaşkanımızın o çağrısı üzerine meydanları boş bırakmadık" ifadelerini kullandı.

MİDDER Elazığ Şube Başkanı Suat Şekerci’de konuşmasında," İdris Alan 15 Temmuz darbe gecesinde ve sonrasında meydanları terk etmeyen, dik duruşu, yaptığı açıklamalarla demokrasinin yanında yer almış ve tüm iç ve dış düşmanlara gerekli mesajları vermiş bir yöneticidir. Başkanımızın ifade ettiği gibi temel amacı 15 Temmuz’u unutturmadan gelecek nesillere aktarmak olan derneğimiz Elazığ’daki yapılanmasını hızlı bir şekilde tamamlamıştır. Derneğimiz Elazığ’da kuruluş amacına uygun şekilde hizmetlerini devam ettirecektir" şeklinde konuştu.