Elazığ TSO Başkanı Arslan, “Esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz”

Elazığ'ın mobilya sektöründe bölgede en önde gelen illerin başında olduğunu belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan, her zaman esnafların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Üye ve esnaf ziyaretlerine devam eden Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan'ın son durağı mobilyacılar oldu. Başkan Arslan, sektör temsilcileri ile birlikte mobilya satış mağazalarını ziyaret ederek istişarede bulundu. Sektörlerinde yaşanan sorunlar ve ihtiyaçları ile ilgili olarak bilgiler veren işletme temsilcileri, Arslan ve beraberindeki heyete ilgilerinden dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Mobilyacı esnaflarıyla bir araya geldiklerini aktaran Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “Mobilyacı esnaflarımız ile sektörel sorunları ve talepleriyle ilgili olarak istişarelerde bulunduk. Mobilya sektöründe neler yapabileceğimiz hususunda değerlendirme yaptık. Önümüzdeki günlerde hem mobilya sektörünün hem de diğer sektörlerimizin ticaret hacimlerini daha da geliştirme adına elimizden geleni yapma noktasında bu ziyaretleri önemsiyoruz"dedi.

Mobilya sektöründe Elazığ'ın bölgede belki de en önde gelen illerin başında yer aldığına dikkat çeken Arslan,"Gerek imalat ve gerekse bilinen markaların bölge temsilciliklerinin ilimizde olması Elazığ'ı mobilya sektöründe bir adım öne çıkarıyor. Bu sektörün çok daha kurumsal bir altyapıya kavuşması noktasında çalışmalarımız ve girişilmelerimiz devam ediyor. Bu vesileyle ciddi bir emek ortaya koyarak ilimize hizmet eden mobilyacılarımıza ve tüm esnaflarımıza bol kazançlar diliyorum. Esnaf ziyaretlerimizi önümüzdeki günler daha da artırarak devam ettireceğiz. Oda olarak sürekli esnaflarımızın ve sanayicilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”ifadelerini kullandı.