Elazığ TSO Başkanı Arslan, “Hedeflerimiz işsizlik sorununu çözmektir”

Elazığ TSO tarafından finans sektörü ile istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Elazığ merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren tüm bankaların ve finans sektöründe yer alan kuruluşların temsilcileri, Elazığ TSO yönetimiyle bir araya geldi. Gerçekleşen toplantıda iş dünyası ve finans sektörü ilişkileri masaya yatırıldı.

Finans sektörü ve iş dünyasının birbirlerini tamamlayan bir elmanın iki yarısı olduğunu vurgulayan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “Biz Elazığ TSO yönetimine önemli hedeflerle geldik. Bu hedeflerimiz ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına odaklı ve işsizlik sorununu çözmeyi amaçlamaktadır. Tüm bunları başarabilmemiz için siyaset kurumunun, il yöneticilerinin, kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin, finans sektörünün ve iş dünyasının müşterekliği şarttır. Bu enstrümanlardan birinin eksikliği halinde başarının elde edilmesi de zordur. Biz bu nedenle ilimizin aslında en büyük sorunlarından biri olan iletişimsizlik sıkıntısının ortadan kaldırılması için bu tür etkinlik ve organizasyonları önemsiyoruz” diye konuştu.

Fisans sektörünün kendilerinden beklentileri olduğu gibi iş dünyasının da finans sektöründen beklentilerinin olduğunu dile getiren Başkan Arslan, “İşte bunları belki ayda bir kez yapacağımız bu tür geniş katılımlı toplantılarımızla aşabileceğiz. Odamız seçimlerinin hemen ardından ilk iş olarak sahanın talep ve beklentilerinin tam olarak tespit edilmesi için çalışmalara başladık. Gerekli müdahalelerin yapılabilmesi noktasında her ay düzenli olarak Meslek Komite toplantılarımızın yapılmasını uygun gördük. Üçer aylık dilimler halinde de genişletilmiş Meslek Komitesi toplantılarıyla sahanın taleplerini tam olarak değerlendirmek istiyoruz. İş dünyası olarak biz sizle aslında paydaşız. Kazancımız halinde siz de kazanıyorsunuz, risklerimiz aynı zamanda sizin riskiniz” şeklinde konuştu.

Yaklaşık üç saat süren toplantı karşılıklı görüş alış verişi ile sona erdi.