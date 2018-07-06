Elazığ’da Sivil Toplum Kuruluşları (STK) istişare toplantısı düzenlendi. Elazığ TSO Meclis Salonunda düzenlenen toplantıya ilde faaliyet gösteren STK’lar, meslek odaları ve dernek yöneticileri katıldı. Oluşan ortak kanaatten memnun olduğunu dile getiren Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Elazığ’ın artık daha güçlü olduğunu ifade etti.

Yönetişim modelinin önemi üzerinde duran Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “Bu yeni süreçte ilimizin tüm dinamikleriyle proaktif olması gerektiğine gerekliliğine inanıyoruz. İlimizde çok sayıda STK, meslek odaları ve dernekler var. Bu kuruluşlarımızın bireysel olarak her biri önemli çalışmalar yapıyor. Çeşitli platformlar altında müşterek girişimlerle çözüm üretilmeye gayret gösteriliyor. Tüm bunların biz aynı şekilde devam etmesini istiyoruz. Ancak, özellikle ilimizin ekonomi odaklı sorunlarının çözümünde, kalkınması ve gelişmesinde tek ses olunmasının öneminin çok büyük olduğunu düşünüyoruz. Birliktelik güç ve hedefe erken ulaşmak demek. Bunun için yönetişim modelinin gerekliliğine inanıyoruz. Yönetişim modeli, tek kişinin değil müşterek karar alma sürecidir. Biz Elazığ için her atılacak adımın ortak akıl ile alınması ve takibinin yapılarak sonuçlandırılmasından yanayız. Bunun için STK’larımızın aylık mutat toplantılarının düzenlenmesi, gündeminin belirlenmesi ve raporlarının hazırlanması için sekretarya kurulmasının önemini belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Toplantı daha sonra karşılıklı görüş alışverişi ile sona erdi.