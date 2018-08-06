Kaybedecek vaktimiz yok, şimdi eylem zamanı. Elazığ olarak ülkemize en yüksek katkıyı sağlamaya hazırız” dedi.

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, 100 Günlük İcraat Programı’na ilişkin değerlendirmede bulundu. İş dünyasının beklentileri doğrultusunda hazırlanan projelerin ve düzenlemelerin bir an evvel hayata geçmesini büyük bir heyecanla beklediklerini dile getiren Başkan Arslan, Elazığ olarak ülkenin milli ve yerli hedeflerine en yüksek düzeyde katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Açıklanan projelerin her alanda reform niteliği taşıdığını vurgulayan Arslan, “Yeni hükümetin öncelikli çalışmalarını reel kesimin beklentileri doğrultusunda şekillendirmesi, iş dünyasında yeni bir heyecan oluşturdu. Elazığ iş dünyası olarak, ülkemizin yerli ve milli hedeflerinde en önemli aktörler arasında yer almayı hedefliyoruz. Ekonominin yeniden Türkiye’nin gerçek gündemi olmasından memnuniyeti duyuyoruz. Özellikle savunma sanayinde hazırlanan eylem planı, ülkemiz için stratejik bir önem taşıyor. Silahlı kuvvetlerimize ve güvenlik güçlerimize tahsis edilen savunma sanayi ürünlerinin yerli ve milli kaynaklardan teminiyle birlikte uzay ve havacılık alanındaki çalışmalar da oldukça önemli hale geldi. Bununla birlikte nitelikli istihdama sağlanan desteklerin ve teşvik programlarının genişletilecek olmasından da büyük memnuniyet duyuyoruz”ifadelerini kullandı.

Yeni nesil enerji kaynaklarına ilişkin yatırımlarımın Türkiye’nin cari açıkla mücadelesini güçlendireceğini aktaran Arslan, “Çin, Hindistan, Rusya ve Meksika gibi ülkelerle ticari ilişkilerin geliştirilmesi de ihracatçımıza alternatif pazarlarda daha güçlü bir pozisyon sağlayacak. İş dünyasının beklentileri doğrultusunda hazırlanan projelerin ve düzenlemelerin bir an evvel hayata geçmesini büyük bir heyecanla bekliyoruz. Kaybedecek vaktimiz yok, şimdi eylem zamanı. Elazığ olarak ülkemizin milli ve yerli hedeflerine en yüksek düzeyde katkı sağlamaya hazırız. Elazığ TSO olarak 23 proje ile ilimizi, bölgemizin ve ülkemizin kalkınma ve gelişmesine katkı sağlamak için gece gündüz demeden büyük bir gayret gösteriyoruz” diye konuştu.