Elazığ TSO Başkanı Arslan;"Bu oyunu biz bozacağız"

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileriyle son ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki ani dalgalanmalar üzerinde bir eylem planı oluşturulması ile ilgili istişare toplantısı yapıldı.Toplantıda konuşan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, kurdaki yükselmenin Türkiye’ye bazı yaptırımlar uygulanmak üzere alınmış bir dizi operasyon olduğunu söyledi.

2014 yılındaki 17-25 Aralık olayları akabinde 15 Temmuz 2016’daki hain darbe kalkışması ve 24 Haziran seçimleri öncesinde Türkiye üzerinde bazı operasyonlar yapılmaya çalışıldığına dikkat çeken Başkan Arslan," Şimdi de bazı ekonomik yaptırımlar uygulanmaktadır. Türkiye’yi özellikle dış siyasette etkisizleştirmek, Türkiye’nin çıkarlarını koruması adına yaptığı bazı faaliyetleri engelleme adına bazı yaptırımlarla karşı karşıyayız. Şuan içinde bulunduğumuz ekonomik durum özellikle döviz üzerinden bizlere bu baskı sağlanıyor. Dövizin şuan ki mevcut rakamları kesinlikle Türkiye’nin hak ettiği, ekonomik oranlarının, borçluluk oranlarının, faiz enflasyon dengenin çok çok üstündedir. Hiçbir şekilde Türkiye’nin hak ettiği bir noktada değil"dedi.

Türkiye’nin kendi dengelerinde ekonomik şartlarına bakıldığında bahsettiği konular üzerinde tüm ekonomistlerin hemfikir olduğuna da dikkat çeken Arslan," Deniyor ki Türkiye’nin döviz rakamlarının olabileceği seviye 3,5 TL’dir. Bunun üzerindeki tüm rakamlar ekonomi ve dövizin fiyatlanması marifetiyle Türkiye’nin üzerinde oluşturulmak istenen baskıdan başka bir şey değildir“ ifadelerini kullandı.

Ekonominin içinde olan ve üretim yapan insanlar olarak bu oyunun bozacaklarının üzerinde duran Arslan, “Biz reel ekonominin içinde ekonomiye yön veren üreten ticaret yapan insanlar olarak aynı zamanda Elazığ’ın en büyük ekonomik sivil toplum örgütü olarak söyleyecek sözlerimiz var. Almamız gereken tedbirlerimiz ve bazı duruşlarımız var. Kesinlikle ticari faaliyetlerinin durdurulmasını herhangi bir şekilde herhangi bir ürün için fiyat verilmemesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bunu yapan firmalar art niyetlidir. Bu oyunu, ekonominin içinde olan, yıllardır ticaret yapan, üretim yapan insanlar olarak ve STK yöneticileri olarak biz bozacağız“diyerek sözlerini tamamladı.