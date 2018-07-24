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24 Temmuz 2018 13:14

Elazığ TSO Başkanı Arslan;"Faizlerin silinmesi için son günlere girildi"

Yapılandırmada son günlere girildiğini belirten Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan;"Yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar odamıza müracaatları ve ilk taksit ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir"dedi.

Elazığ TSO Başkanı Arslan;

24 Temmuz 2018 13:14


Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, 31 Temmuz’da sona erecek yapılandırma ile ilgili açıklamada bulundu.


Arslan açıklamasında;" 18 Mayıs 2018 tarihli 30424 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun ile, Oda ve Borsalara 31 Mart 2018 tarihi öncesi üye aidatı ve munzam aidatı borçları olan üyelere yeniden yapılandırma imkanı getirilmiştir.Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Odamıza müracaatları ve ilk taksit ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.Bu kapsamda geçmiş dönem aidat borçları gecikme zammı ve faizi alınmaksızın, 31 Temmuz 2018 sonuna kadar tek seferde ödenebileceği gibi ilk taksidi Temmuz 2018 tarihinden başlamak üzere 6 eşit taksitte de ödenebilecektir"ifadelerini kullandı.


Oda aidat borçlarının kamu alacağı olduğunu ve bu borcun silinmesinin söz konusu olmadığını anımsatan Arslan;" Çıkarılan yasa ile geçmiş dönemlere ait borcu bulunan üyelere çok önemli bir fırsat tanınmış olup, tüm gecikme faizleri kaldırılmıştır.Yapılandırmanın süresine sayılı günler kala bu önemli avantajdan odamıza borcu olan üyelerimizin istifade etmesi kendi menfaatlerine olacaktır. Yapılan üst düzey açıklamalarda böyle bir fırsatının bir daha verilmeyeceği ifade edilmekte olup, üyelerimizin mağdur olmamaları için, son haftasına girdiğimiz ödeme takvimini bir kez daha hatırlatıyoruz"diye konuştu.




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