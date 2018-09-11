Elazığ TSO Başkanı Arslan,"Parolamız üretim, ihracat ve iç tasarruf olmalıdır"

2 büyümesinin ekonomi üzerinde senaryo yazanlara verilmiş anlamlı bir cevap olduğuna değinen Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan,parolanında üretim, ihracat ve iç tasarruf olması gerektiğini söyledi.

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan,ekonominin yüzde 5.2 büyümesi ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Arslan değerlendirmesinde;" Türkiye'nin 2018 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 5.2 büyümesi ekonomimiz üzerinde senaryo yazanlara verilmiş anlamlı bir cevaptır. Yılın ikinci üç ayı seçim dönemine rastlamasına rağmen, bu süreçte seçime yönelik popülist yaklaşımlar yerine ekonominin gereklerinin uygulandığını gösteriyor. Son rakamlar bir kez daha milletçe, ekonominin bütün aktörleri olarak büyük bir dayanışma ve güven içinde olduğumuzu ortaya koyuyor” dedi.

İkinci çeyrek büyümesinin yeni yol haritasının ipuçlarını verdiğini aktaran Başkan Arslan,"İhracatın dış ticarete net katkısı dikkat çekici. İç talebin soğuduğu bu süreçte ihracat büyümemizin sigortası olmuştur. Yüzde 5.2'lik büyümenin, Nisan, Mayıs ve Haziran gibi maliyet baskısının arttığı bir dönemde üretim dinamiklerinin çalıştığını göstermesi açısından da ayrıca önemlidir. Sanayi ve yatırım artışı ekonomiyi çok ciddi manada desteklemiştir. Kurda istikrar sağlanınca bu katkı çok daha fazla olacaktır” ifadelerini kullandı.

"Parolamız üretim, ihracat ve iç tasarruf olmalıdır"

Türkiye ekonomisinin üzerindeki baskının arttığı dönemde yaptığı tüm açıklama ve değerlendirmelerde, üretim ekonomisinden vazgeçilmemesinin önemine değinen Arslan; “Türkiye'nin bundan sonraki hedefi, büyümemizi sağlıklı ve sürdürülebilir politikalar geliştirmek üzerine kurgulaması gerekmektedir. İkinci çeyrek büyümesi de bize bunun açık mesajını veriyor. Parolamız üretim, ihracat ve iç tasarruf olmalıdır. Son büyüme verisi, dikkat etmemiz gereken alanlara da işaret ediyor. Tarımın katma değer anlamında negatif bölgeye düşmesi dikkate alınarak müdahale edilmesi gereken bir husustur. Bununla birlikte mali disiplinin korunması adına kamu harcamalarındaki katkıyı, daha üretken yerlerde değerlendirip, imalat sanayine dayalı bir dönüşümü tartışmasız hayata geçirmeliyiz”diyerek sözlerini tamamladı.