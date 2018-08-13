100 yıllık planlarını bozan ve bulunduğu coğrafyada ‘sizin planlarınızda biz yokuz’ diyen Türkiye’ye açıkça açılan bir ekonomik savaş var"dedi.

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan Palu ve Kovancılar ilçelerini ziyaret ederek işadamları ile bir araya geldi. Palu ve Kovancılarda girişimcilik kursunu tamamlayanların sertifika törenine de katılan Arslan, burada yaptığı konuşmada bölgenin kalkınma ve gelişmesi için OSB kurulması çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

Bölgenin kalkınma ve gelişmesi için önceliğin OSB olduğunun dile getiren Arslan," Biz hizmet ve Elazığ’ı geleceğe taşıma vizyonu ile yola çıktık. Bugünde artık sahaya inerek zaman mefhumu gözetmeksizin gecenin ilerleyen saatlerine kadar ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışma gayreti içindeyiz. Palu ilçemiz kadim bir kültürün üzerinde bulunan bir yerleşim yeri. Bugün üzeri küllenmiş olsa da inşallah bir tozunu alma ile yine tarihi geçmişine dönecektir. Bunun öncelikli yolu da bölgenin mutlak suretle bir Organize Sanayi Bölgesine kavuşmasıdır. Bu konuda biz bir ön çalışma başlatmış bulunmaktayız. Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürümüzle konuyu değerlendirdik. Burada belediye başkanımız ve kaymakamımızla da konuyu istişare ettik. Siz değerli iş insanlarının da destek ve katkılımı ile bu önemli altyapıyı inşallah Palu, Kovancılar, Alacakaya, Arıcak ve Karakoçan ilçelerimizin müşterek istifade edebilecekleri bir yatırıma dönüştüreceğiz. Bu bölgede 450 civarında üyemiz olup, ilçeler bazındaki tüm üye sayılarının yüzde 80’ni bu bölgededir. Bölgenin özellikle AB ülkelerinde çok önemli sermaye ve bilgi birikimi de mevcuttur. Tüm bu avantajları bölgede yeni yatırımlarla taçlandırmak istiyoruz"ifadelerini kullandı.

"Zaman üretme, ihracaat ve istihdam zamanıdır"

Döviz kurlarındaki yükselme ve Türk ekonomisi üzerinde oynanmak istenen oyunlarla ilgili de konuşan Arslan," Şu an ülkemiz açık ve net bir şekilde ekonomik bir savaşın içindedir. 100 yıllık planlarını bozan ve bulunduğu coğrafyada ‘sizin planlarınızda biz yokuz’ diyen Türkiye’ye açıkça açılan bir ekonomik savaş var. Biz bu savaşı cep telefonu ve televizyon ekranlarında döviz kurlarındaki hareketleri izleyerek sonuca varamayız. Zaman daha fazla üretme, daha fazla ihracat ve daha fazla istihdam zamanıdır.Biz temelleri binlerce yıllık geçmişe dayanan dünyanın kadim milletlerinden biriyiz.Bu nedenle hep birlikte, el ele vererek dünyanın en büyük ekonomileri arasına girme hedefimize ilerlemeye devam etmeliyiz. Bu bakış açısından Türk milletinin asla taviz vermeyeceğinden de eminim"şeklinde konuştu.