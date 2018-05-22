Elazığ TSO’da belge ücretleri kaldırıldı

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile yapılan istişare sonucunda alının karar ile 23 Mayıs 2018 Çarşamba gününden itibaren üyelere ücret karşılığı verilen belge ücretlerinin kaldırıldığını açıkladı.

Seçim süreci içerisinde ziyaret ettikleri oda üyelerinin ilk tepkisinin belgelerden alınan ücretler konusu olduğuna değinen Arslan," Oda üyelik ve hizmet bedellerinin yasal boyutlar çerçevesinde alınması kanuni bir zorunluluk olmasına karşın verilen belgelerden alınan ücretler Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşmektedir. Seçim süreci içerisinde temel amacımızın üye memnuniyetini artırmak ve iş dünyasının önündeki temel problemleri ortadan kaldırmak olduğunu her platformda dile getirdik. İfade ettiğimiz ve verdiğimiz her sözün hizmet dönemimiz içerisinde sonuna kadar arkasında durarak Elazığ ekonomisini bir adım öne taşıma gayretimiz devam edecektir. Bu doğrultuda, üyelerimizin ücret karşılığında aldıkları Oda Faaliyet Belgesi, Ticari İkametgah Belgesi, Ortaklık Teyit Belgesi, Ortaklık Durum Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, İhale Durum Belgesi, Oda Kayıt Belgesi ve bunların İngilizce formları 23 Mayıs 2018 tarihinden itibaren ücretsiz olacaktır. Oda üyelerimiz bu belgeleri e-imzalı olarak web sitemiz üzerinden ya da bizzat odamızı ziyaret ederek ilgili birimlerimizden temin edebilirler"dedi.