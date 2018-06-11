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11 Haziran 2018 12:57

Elazığ TSO’da Harput OSB toplantısı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasında (Elazığ TSO) Vali Çetin Oktay Kaldırım, Harput OSB değerlendirme toplantısına katıldı.

Elazığ TSO’da Harput OSB toplantısı

11 Haziran 2018 12:57


Elazığ TSO’yu ziyaret eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, Oda Başkanı Asilhan Arslan, Harput OSB Müdürü İlkay Akçan ve Elazığ OSB İnşaat Teknikeri A.Sadi Tangülü ile Harput Organize Sanayi Bölgesinin parselasyon çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.


Vali Kaldırım’a bilgi veren Başkan Arslan, Harput OSB’nin parselasyon ön çalışmasının OSB Müdürü İlkay Açan ve teknik bir ekip tarafından tamamlandığını belirtti.


Hazırlanan taslak çalışma üzerinde detaylı bilgiler aktarılan toplantıda Akçan ve Tangülü’de yapılan hazırlığın teknik detaylarını paylaştı.


Proje aşamasında çok titiz davrandıklarını Elazığ TSO Başkanı Aslihan Arslan," Bu çalışmayı Ankara’da gerek konusunda uzman olan kuruluş ve kişilerle değerlendirip bakanlık onayına takdim etmeden önce yine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili dairesiyle de bir ön görüşme yaparak son şeklini vermeyi hedefliyoruz. Amacımız burada mükemmele doğru gitmek ve ilimizin bu yeni sanayi alanını her yönü ile çok iyi değerlendirip altyapıyı sorunsuz bir şekilde konuşlandırmaktır” dedi.




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