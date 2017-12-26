Elazığ’a 2 yılda 3 milyar 648 milyon liralık yatırım yapıldı

Elazığ’da 2015-2017 yılları arasında yapılan ve ileri ki süreçlerde yapılacak olan yatırımlar değerlendirildi. AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze Moderatörlüğünde, özel bir otelin konferans salonunda yapılan toplantıda, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ömer Serdar, Ejder Açıkkapı, Tahir Öztürk, Metin Bulut ve Belediye Balkanı Mücahit Yanılmaz, yapılan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdi. Toplantıda, Elazığ’a 2 yılda 3 milyar 648 milyon liralık yatırım yapıldığı açıklandı.

DSİ’nin yatırımları hakkında bilgi veren AK Parti Elazığ Milletvekili ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu (İHİK) Başkanı Ömer Serdar, “Kuzuova Suluova projesinin birinci kısmının ikmali, 2017 kapsamında bir projedir. 4 bin 783 hektarlık alanın 2 bin 270 hektarlık alanı sulamaya hazır hale geldi. Proje bedeli 11 milyondur. Baskil İçlikaval Göleti ve sulaması projesi de 2014 yılında başlamış ve 2016 yılında tamamlanmıştır. Bunun proje bedeli 15 milyondur. 2016-2017 yılları arasında 6 adet taşkın koruma yapılmıştır ve proje bedeli 11. 1 milyon liradır. Baskil’de 150 alanı sulayacak diğer proje ise bu yol sonunda tamamlanmıştır. Bununda bedeli 55 milyon liradır. Maden Durmuş tepe Göleti sulaması ve ikmali projesi 474 hektar alanı sulayacak bir projedir ve bu yıl tamamlanarak hizmete açılmıştır. Buda 13.2 milyon TL’dir. Kanatlı Barajı ve tesisleri projesinin bedeli 8.2 milyon TL’dir. Fiziki gerçekleşmesi yüzde 75’dir. Kanatlı sulaması projesi yine 2016 yılında yapılmaya başlamıştır ve 18 köye ait 71 dekar araziyi modern sulama tesisine kavuşturacaktır. Proje bedeli 104,8 milyon TL’dir. Fiziki gerçekleşmesi yüzde 94’dür ve seneye tamamlanacaktır. Hamza Bey Tesisleri ve ikmali projesinin bedeli 40 milyondur. Bunun da yapılımı yüzde 94 gerçekleşmiştir. Elazığ’ın içme suyu problemini 2040 yılına kadar çözecek olan bir projedir. Buda dönemimizde tamamlanacak önemli projelerden biridir. İçme suyu ishale hattı projesinin yapımına geçen sene başlanıldı. Proje bedel 83.3 milyon TL’dir. Şuana kadar yüzde 38’i yapılmıştır. 2019 yılı sonunda bu proje tamamlanacak. Uluova sulama projesi de önemli bir projeydi. Bu projenin bedeli 45. 5 milyon TL’dir. 23 bin 265 hektarı sulayacak ve tarımı geliştirecek bir projedir. Tatar göleti projesi 55.6 milyon lira olup, 150 hektar alan sulanacaktır. Bununda yüzde 79’u yapıldı. 2018 yılı içinde tamamlanacaktır” diye konuştu.

Hizmetlerin bir tek kişi tarafından değil, tüm kadroların ortak çalışmasıyla ortaya çıktığını belirten AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, “Gençlik ve spor alanında yapılan hizmetler önemlidir. Çünkü gençler bizler için çok önemlidir. Gençlerimiz, boş vakitlerini değerlendirebilecekleri önemli tesislere kavuştukça milli ve manevi değerlerle beslenecek. Aynı zamanda bu ülkeye faydalı birer fert olacaklardır. Elazığ Merkez Sporcu fabrikamızın şuanda fiziki gerçekleşme oranı yüzde 90’nı buldu. Buraya 5 milyon 153 bin 327 liralık bir harcama yapıldı. Burası kısa süre içerisinde tamamlanacak. Abdullahpaşa Mahallesi Spor Kompleksi ve idari ofis yapım işi, tüm spor yapan birliklerin çok büyük ihtiyaç duyduğu hizmettir. Burası 26 yataklı bir misafirhane olacak ve sosyal tesisleriyle de hizmet verecek. Buranın maliyeti 1 milyon 170 bin liralıdır ve yüzde 50’si bitti. Yine aynı mahalle de sentetik düzeyli futbol sahasın, soyunma odası, portatif tribün ve aydınlatma işi yapıldı. Yakup Kılıç Spor Salonuna bu yıl ek ödeneklerle dış cephe, ısıtma, kapı onarımı yapıldı. 388 bin lira bir bedel harcandı. Elazığ Merkez olimpik yüzme havuzu çevre düzenlemesi bakım onarım işinin proje bedeli 2 milyon 340 bin TL’dir. İhalesi Ocak ayında yapılacak. Şubatta başlayacak ve yaza kadar tamamlanacak. Çaydaçıra Mahallesinde sentetik düzeyli futbol sahası 4’lü soyunma odası, aydınlatma ve portatif tribün yapım işi gerçekleşecektir. Buranın ihalesi 16.08.2017 tarihinde yapıldı. Maliyeti 2 milyon 637 bin TL’dir” dedi.

Elazığ’ın edindiği teşvikler ve cazibe merkezi ilan edilmesi ile şuanda organize sanayi bölgesine 12 tane yatırımcının müracaat ettiğini dile getiren AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk ise , “Yatırımcılardan inşaatı devam eden ve üretime geçenler var. Elazığ’ın cazibe merkezlerine ve 6. bölge şartlarına dahil edilmesi, dışarı da ve şehir merkezinde ciddi manada bir yatırımcı çekti. Elazığ’ın kalkınması sanayi ve tarımla olacaktır. Sanayi de muazzam bir istihdam ihtiyacı olacak. Tarımda da önemli. İkinci organize sanayi bölgesi biterse en az 10 bin kişiye istihdam sağlanacak. İşsizlik ülkemizde ciddi manada sıkıntı. Yatırımlar devam ettiği sürece bunlarda ortadan kalkacak” şeklinde konuştu.

Elazığ’da kısa dönem içerisinde çok şey yapıldığını aktaran AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut’da , “Çok ciddi mesafeler kat edildi. Bazen bizlerde unutuyoruz. Bunu olağan üstü bir süreçten geçtiğimiz dönemde yaptık. Türkiye bu iki yıl içerisinde belki son 100 yılda yaşamadığını olayları yaşadı. Biz geldiğimizde Ağın köprüsü tamamlanamamıştı. Bu bize nasip oldu. Başbakanımız özellikle Ağın köprüsünü görmek istedi. Gurur verici bir tabloydu. Maden 9. Bölge hudut yolu 80 kilometre uzunluğunda ve bütçesi de 130 milyon liraydı. Bu da tamamlandı. Yine Alakacaya yolu 5 milyon lira civarında bir yoldu ve tamamlandı. Aynı şekilde Gülüşkür köprüsü çok sessiz sedasız bitti. 20 milyon TL ile o bölgede çok güzel bir köprü tamamlandı” ifadelerine yer verdi.

Çalışmaları yaparken disiplini elden bırakmadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise, “Çalışmalarımızda 3 konu çok önemliydi. Bunlardan bir tanesi insan kaynakları yönetimi disipline etmektir. Bir diğeri mali kaynakları disiplinli yönetmekti. Bir diğeri ise elbette iş disiplini yapılan yatırımları disipline etmekti. Bu çerçevede yapmış olduğumuz çalışmaların neticesinde çok önemli sonuçlar oldu. Bunlardan bir tanesi 160 bin metre kare büyüklüğünde Şehit Polis Fethi Sekin Mesire Alanının açılışı oldu. Mesire alanı, içindeki piknik alanlarıyla, piknik masalarıyla, barbeküleri ve halı sahası ile ve Elazığ’ımıza ve hemşerilerimizin günlük yaşamda en çok kullandığı alanlardan biri oldu. Elazığ’ımıza 2016 yılından itibaren hizmet vermeye devam etmektedir. Cip barajı mesire alanımız Aralık ayı itibari ile bitti. Yaklaşık 1 milyon 500 bin metre kare büyüklüğünde bir alandır. Bu alandaki yapılan çalışmalarla 2018 yılı içerisinde spor tesisleri, piknik alanları, kafeteryası ve camisi ile ilimize hizmet edecektir. Kültür park 25 Mayıs 2015 tarihi ile bitip hizmete açtığımız nemli yatırımlardan biridir” diye kaydetti.

Basın toplantısı soruların cevaplanmasıyla sona erdi.