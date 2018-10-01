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Elazığ'a modern taksi durakları

Elazığ Belediyesi tarafından şehre kazandırılan modern taksi durakları hizmet vermeye başladı.


Elazığ Belediyesi, taksi hizmetlerinin yüksek standartlarda verilebilmesi ve taksici esnafına elverişli çalışma koşullarının sağlanması amacıyla durakları yeniliyor. Modern ve şık tasarımıyla şehre renk katan taksi duraklarından bazıları hizmet vermeye başladı. Şehrin farklı noktalarında yaptırılan taksi duraklarını ziyaret eden Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, taksicilerle bir araya gelerek, yeni durakların hayırlı olmasını diledi.


Başkan Yanılmaz, taksi duraklarını estetik, fonksiyonel ve konforlu hale getirmek için çalışmaların devam ettiğini içerisinde mutfak ve lavabonun da bulunduğunu kaydetti.

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