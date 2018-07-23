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23 Temmuz 2018 15:46

Elazığ’a şehit ateşi düştü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde mayına basarak yaralanan Uzman Çavuş Fatih Ercan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Elazığ’a şehit ateşi düştü

23 Temmuz 2018 15:46


Alınan bilgiye göre, 10 Haziran 2018 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlar sırasında teröristlerce önceden döşenen EYP’nin infilak etmesi sonucu Uzman Çavuş Fatih Ercan yaralandı. GATA’da tedavisi süren Ercan, bugün yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.


Cimşit ve Gülfer Ercan çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan şehidin Elazığ’ın merkeze bağlı Yeşitepe köyündeki evine acı haber ulaştı. Şehit Ercan’ın 2 sene önce de kız kardeşini kanserden kaybettiği öğrenildi.


Şehidin yarın düzenlenecek törenin ardından memleketi Elazığ’da son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.




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