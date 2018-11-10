Elazığ'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yılı nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da resmi tören düzenlendi. Öğretmenevi önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Belediye Başkan Vekili Yusuf Dumandağ, protokol üyeleri, daire müdürleri, gaziler, öğrenciler, emniyet ve askeri personel katıldı.

Törende, Vali Kaldırım, Korgeneral Erbaş ve Başkan Vekili Dumandağ, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Siren çalınmasıyla 2 dakikalık saygı duruşundu bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Siren sesini duyan vatandaşlar da sokakta saygı duruşunda bulundu.