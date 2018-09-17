Elazığ'da 112 bin öğrenci ders başı yaptı

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da bugün eğitim öğretim yılı başladı, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'da, okulları ziyaret ederek onların heyecanına ortak oldu.

Yaz tatilinin ardından ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 2018-2019 eğitim öğretim yılı başladı. 463 okulun bulunduğu Elazığ'da 8 bin 810 öğretmen ile 112 bin 9 öğrenci ders başı yaptı. Sabahın erken saatinde okulun bahçesinde ilk ders zilinin çalmasıyla öğrenciler sınıflara akın etti. Heyecanla sıralarında öğretmenlerini dinleyen öğrenciler, bir yıl boyunca neler yapacakları hakkında bilgiler aldı. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da öğrencileri ilk gün de yalnız bırakmadı. Kazım Karabekir İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Başkan Yanılmaz onların heyecanına ortak olarak başarı diledi.

Okullardaki eğitim ve öğretim düzeyinin daha iyi olması için fiziki şartları en iyi şekilde yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz,“2018-2019 yılımız hayırlı uğurlu olsun. Bugün ülkemizde milyonlarca evladımız okullarına başladılar. İnşallah 2018-2019 eğitim ve öğretim yılımız başarıyla bitecek. Her biriniz üst düzey yönetimlerde görev alacak olan evlatlarımız olacaksınız. Belediye olarak okulların bahçelerine spor salonları, basketbol sahaları, halı sahaları yapıyoruz. Yeşil alanları ve peyzajları oluşturuyoruz ki siz evlatlarımız daha iyi bir şekilde eğitim göresiniz daha iyi bir şekilde okullarda okuyasınız ve başarılı olasınız. Sizlerin başarısı ülkemizin başarısı olacaktır. Sizler bizim geleceğimizsiniz“ dedi.

Okulunu ve arkadaşlarını özlediğini söyleyen 3'üncü sınıf öğrencisi Muhammed Semih Yılmaz, “Arkadaşlarımı özledim. Öğretmenimle ders yapmayı çok özledim“ diye konuştu.

Yaz tatilinde babaannesinin köyüne tatile gittiğini ve sınıf arkadaşlarını özlediğini dile getiren Elif Düzyol'da, “ Tatilde Karakoçan'a gittik. İneklerle oynadım. Sonraki gün de Golan kaplıcalarına gittik orada yüzdük. Arkadaşlarımı özledim“ifadelerini kullandı.