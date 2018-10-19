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Elazığ'da 11'inci kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Elazığ’da çalıştığı inşaatın 11’inci katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Elazığ'da çalıştığı inşaatın 11'inci katından düşen işçi hayatını kaybetti.


Olay, merkeze bağlı Üniversite Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki R.S. çalıştığı inşaatın 11'inci katında dengesini kaybedip aşağı düştü. Şahsın düştüğünü gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı işçi, ambulansla kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.


Polis olay yerinde inceleme yaptı.

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