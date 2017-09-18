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18 Eylül 2017 09:23

Elazığ’da 125 bin öğrenci ders başı yaptı

Elazığ’da 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

Elazığ’da 125 bin öğrenci ders başı yaptı

18 Eylül 2017 09:23


Türkiye genelinde olduğu gibi 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı Elazığ’da 433 okulda 125 bin öğrenci ve 8 bin 700 öğretmenle başladı. Sabahın erken saatinde okulun bahçesinde ilk ders zilinin çalmasını velileriyle bekleyen öğrenciler, ilk günün heyecanını yaşadı. Bazı öğrenciler ise uzun süre görüşemedikleri arkadaşlarıyla hasret giderdi. Sıralarında öğretmenlerini dinleyen öğrenciler, bir yıl boyunca neler yapacakları hakkında bilgi aldı.


Bu yıl ayrıca 6 bin 500 anaokulu öğrencisi ve 8 bin 500 1. sınıf öğrencisi ilk kez okul ve öğretmenleriyle buluştuğu bildirildi.


Okulunu özlediğini belirten Osman Özgür, “Yaz tatilim çok güzel geçti. Yaz tatilinde gezdim, doya doya eğlendim” dedi.


Yaz tatilinde eğlendiğini aktaran Eylül Cirit ise, “Tatilde teyzeme, dayıma gittim. Tatilde arkadaşlarımla oyun oynadım” ifadelerini kullandı.


Tatilde okulunu özlediğini dile getiren Elif Naz Ülkü de ailesiyle vakit geçirip, bol bol kitap olduğunu, gezip oynadığını aktardı.




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