Elazığ’da 128 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

2017-2018 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasının ardından Elazığ’da da öğrenciler karne sevinci yaşadı. 8 bin 500 öğretmenin görev yaptığı Elazığ’da, 484 okulda 128 bin öğrenci sabah erken saatlerde okullarına giderek karnelerini aldı. Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrenciler sevinirken, karnesinde zayıfı olanlar ise üzüntü yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da Koç İlkokulunda program düzenledi. Programa katılan Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, çocuklara karnelerini vererek başarılar diledi.

Önemli olan öğrencilerin karne alması olduğunu belirten Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, “Bunu alırken sadece hayatın bir sınavdan ve sonuçtan ibaret olmadığını da vurgulamak lazım. Hayat bir süreç ve süreç içerisinde dönem dönem durak noktaları olabilir. Böyle algılamak lazım. Başarılı olan öğrencilerimiz bu başarının devamı noktasında ve eksik kalanlar anlamında da bu eksiği giderme anlamında bir göstergedir. İnşallah aileleriyle birlikte bu eksiklikleri hep beraber giderirler” dedi.

Tüm öğrencilere başarılar dileyen Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise, “Öğrencilerimizin eğitiminde ve öğretiminde emek veren, gayret eden, yetiştiren bütün öğretmenlerimizi de tebrik ediyorum. Okul, aile iş çerçevesi birliğinde yapılan eğitim öğrencilerimizin başarılı olmasına vesile oluyor. Türkiye’de gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Onların varlığı, doğru yetişmesi, vatan, millet ve bayrak sevgisi içerisinde yetişmesi geleceğimizin teminatıdır. Bugün başarılı bir sınıfta karne dağıtım törenindeyiz. Bu sınıfta ki öğretmenimizi özellikle tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin gözleri ışıl ışıl parlak. Geleceğe ümit veriyor” diye konuştu.

128 bin öğrencinin karne aldığını aktaran İl Milli Eğiti Müdürü Fevzi Gürtük, “Bugün itibariyle karne alıp, tatile başladılar. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Heyecanlı bir gün. Çocuklarımızın karnelerinde kırıklar olabilir. Özellikle velilerden ricamız, bunlar bizim çocuklarımız, hiçbir şey onların akıl sağlığından daha önemli değildir. Önemli olan bu eksikliklerimizi görüp bunları düzeltme yoluna girmektir” şeklinde ifade etti.