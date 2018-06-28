Elazığ’da 14 bin dekar alan suya kavuşacak

Elazığ İl Özel İdaresinin Baskil’de kayısı üretimine önemli katkı sağlayacak ve 14 bin dekar alanı sulamaya açacak olan Konacık Sulama Projesinde ilk aşama tamamlandı. İl Özel İdaresinin kendi kaynaklarının yanında, DAP kaynakları ve çitçilerin katkısı ile yapımı gerçekleştirilen projede ilk etap tamamlanarak Fırat Nehrinden alınan su pompalanmaya başlandı. 180 çiftçinin faydalanacağı projenin ikinci aşaması olan dağıtım kanallarının ihalesinin ise, İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Yapılan sulama tesisi hakkında bile veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, “Bilindiği gibi kayısı üretimi Baskil ve Elazığ ekonomisi açısından çok önemlidir. İlçenin ekonomisini ayakta tutan kayısı üretimine önemli bir katkı sağlayacak ve tamamlandığında 14 bin dekar alanı sulamaya açacak olan Konacık Sulama Projesinde ilk aşama bitirilmiştir. Projemizde birinci etapta saniyede 150 litre su pompalama kapasiteli 2 adet pompa, elektrik hattı, otomasyon sistemi, 2 bin 49 metre çelik boru, 3 bin 939 metre PE boru kullanılmıştır” dedi.

Yapılan sistemle bin 160 ton kapasiteli su havuzuna Fırat’tan alınan suyun pompalanmaya başlandığını aktaran Sabuncu, “İşin bu yılki ikinci aşamasında sulamaya açılacak 4bin 285 dekar alanın dağıtım kanalları işi ihale edilerek kısa sürede bitirilecektir. Projenin ikinci etabının tamamlanması ile birlikte toplam 14 bin dekar alan sulu tarıma ve dolayısıyla kayısı üretimine açılmış olacaktır. İşin toplam bedeli 2 milyon 799 bin TL olup, bu iş için özel idare ve DAP kaynaklarının yanına 150 Bin TL’de köylü katkısı sağlanmıştır. Sulamaya açılacak Konacık ve çevre köylerde projeden 180 çiftçi ve ailesi istifade edecektir” diye konuştu.