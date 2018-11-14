Elazığ'da, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

AK Parti Elazığ Kadın Kolları tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, öğretmenevi önüne kadar yürüdü. Yürüyüş sonrası Öğretmenevi önünde kurulan stantta, kan şekeri testi de yapıldı.

Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun 2017 verilerine göre, dünyada 425 milyon yetişkin diyabetli olduğunu belirten AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gülersem Çopur, “Bu demektir ki her 15 kişiden biri diyabet hastasıdır. İki diyabetli yetişkinden birinde teşhis konulmamıştır. Kişi diyabetli olduğunun farkında değildir. Diyabet açısından risk grupların belirlenip, hastalığın ilerlemesini önlememiz gerekmektedir. Hasta sayısı artmakta, başta kalp krizi, böbrek yetmezliği, göz sorunları, ayak yaraları ve ampütasyon gibi ciddi komplikasyonlar görülmektedir. Bu kadar ciddi komplikasyonları olan diyabetin, önlenmesi ve halk sağlığının korunması için tüm dünyada diyabet farkındalığını arttırmak için 14 Kasım günü, Diyabet Günü olarak kutlanır. Bu vesile AK Parti İl Kadın Kolları olarak yaptığımız bu etkinlikle, gerekli bilincin konuşturulmasını diliyoruz” dedi.