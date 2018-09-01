Elazığ’da 1,5 kilo esrar ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasadışı kenevir ekimi, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Meşeli Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yapılan yol kontrol devriyesi sırasında Pertek istikametinden Elazığ istikametine seyir halinde olan şüpheli bir araç durduruldu. Jandarma ekipleri araçta arama yaptı. Araçta 1 kilo 580 gram esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin gösterdiği bir sazlık alanda ise 6 kök hint keneviri bulunarak imha edildi.