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13 Temmuz 2018 13:47

Elazığ’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Elazığ’da 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşenler için mevlit okutuldu.

Elazığ’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

13 Temmuz 2018 13:47


15 Temmuz demokrasi zaferinin 2. yıl dönümü kapsamında Elazığ’da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda Elazığ Valiliği tarafından İzzetpaşa Camiinde şehitler için mevlit okutuldu.


15 Temmuz Şehitlerini anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlama programları kapsamında İzzetpaşa Camiinde düzenlenen mevlit-i şerif programına, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8.Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Elazığ İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, diğer protokol üyeleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.




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