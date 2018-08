Elazığ’da 17 Ağustos depremi unutulmadı

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 19’uncu yıl dönümü kapsamında Elazığ AFAD İl Müdürlüğü öncülüğünde çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlk olarak İzzetpaşa Camiinde mevlit okutuldu ve hayatını kaybedenler için dua edildi. Ardından AFAD, UMKE ve Kızılay, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na stant açtı. Açılan stantlarda broşürler dağıtılarak vatandaşlar, afet konusunda bilinçlendirildi. Daha sonra AFAD, Kızılay, UMKE, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye araçları konvoy düzenleyerek şehir turu attı. Program, anma ve saygı duruşu ile sona erdi.

Marmara depreminde toplum bilinci olarak afet bilincine hazır olmadıklarını belirten AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, “Kurumlar afet öncesi ve sonrası hazırlıksız ve koordinasyonsuzdu. Her kurum kuruluş kendi alanı içinde ayrı çalışmaktaydı. Bu aksaklıkları ortadan kaldırmak için devletimiz 2009 yılında AFAD Başkanlığını kurdu. Kurumun faaliyete geçmesinin 3 ay sonrasında Elazığ’da deprem yaşandı. Bu depremde de 42 vatandaşımızı kaybettik. Yaklaşık 7 bin civarında yapı hasar görmüştü. Daha sonra 2011 yılında Van depremi meydana geldi. Bu büyük afetlerde, Marmara depreminden farklı olarak AFAD, ilk anlarda yaraları sarmaya başlamıştır ve 8 ay gibi kısa sürede insanlar kalıcı konutlarına taşınmaya başladı” dedi.

Gece gündüz Türkiye’nin afet yönetim sistemini ve modelini çalıştıklarını dile getiren Pıhtılı, “Bu nedenle hayatlar kurtarmak, her yere ulaşmak ve tüm birimlerin uyum içinde çalışmasını sağlamak için çalışıyoruz. Hazırsanız, bir an bile beklemez, gözünüzü kırpmazsınız. Zor diye bir şey olmaz. Herkese, her durumda yardım edersiniz, hayatlar kurtarır hayatlara dokunursunuz. Eğer hazırsanız hiçbir yer uzak olmaz”diyerek sözlerini tamamladı.