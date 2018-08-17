Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 11:54

Elazığ’da 17 Ağustos depremi unutulmadı

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, Elazığ’da düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.

Elazığ’da 17 Ağustos depremi unutulmadı

17 Ağustos 2018 11:54


17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 19’uncu yıl dönümü kapsamında Elazığ AFAD İl Müdürlüğü öncülüğünde çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlk olarak İzzetpaşa Camiinde mevlit okutuldu ve hayatını kaybedenler için dua edildi. Ardından AFAD, UMKE ve Kızılay, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na stant açtı. Açılan stantlarda broşürler dağıtılarak vatandaşlar, afet konusunda bilinçlendirildi. Daha sonra AFAD, Kızılay, UMKE, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye araçları konvoy düzenleyerek şehir turu attı. Program, anma ve saygı duruşu ile sona erdi.


Marmara depreminde toplum bilinci olarak afet bilincine hazır olmadıklarını belirten AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, “Kurumlar afet öncesi ve sonrası hazırlıksız ve koordinasyonsuzdu. Her kurum kuruluş kendi alanı içinde ayrı çalışmaktaydı. Bu aksaklıkları ortadan kaldırmak için devletimiz 2009 yılında AFAD Başkanlığını kurdu. Kurumun faaliyete geçmesinin 3 ay sonrasında Elazığ’da deprem yaşandı. Bu depremde de 42 vatandaşımızı kaybettik. Yaklaşık 7 bin civarında yapı hasar görmüştü. Daha sonra 2011 yılında Van depremi meydana geldi. Bu büyük afetlerde, Marmara depreminden farklı olarak AFAD, ilk anlarda yaraları sarmaya başlamıştır ve 8 ay gibi kısa sürede insanlar kalıcı konutlarına taşınmaya başladı” dedi.


Gece gündüz Türkiye’nin afet yönetim sistemini ve modelini çalıştıklarını dile getiren Pıhtılı, “Bu nedenle hayatlar kurtarmak, her yere ulaşmak ve tüm birimlerin uyum içinde çalışmasını sağlamak için çalışıyoruz. Hazırsanız, bir an bile beklemez, gözünüzü kırpmazsınız. Zor diye bir şey olmaz. Herkese, her durumda yardım edersiniz, hayatlar kurtarır hayatlara dokunursunuz. Eğer hazırsanız hiçbir yer uzak olmaz”diyerek sözlerini tamamladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç