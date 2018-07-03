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03 Temmuz 2018 14:37

Elazığ’da 17 yıl önce işlenen cinayete 3 tutuklama

Elazığ’da 17 yıl önce ortadan kaybolan ve öldürüldüğü iddia edilen kadınla ilgili gözaltına alınan baba, amca ve kuzen tutuklandı.

Elazığ’da 17 yıl önce işlenen cinayete 3 tutuklama

03 Temmuz 2018 14:37


Edinilen bilgiye göre, 1 çocuk annesi 42 yaşındaki Yurdagül Kaya’dan yıllardır haber alamayan bir arkadaşı, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 2001’de Bursa’dan Elazığ’a geldiği belirlenen Kaya’nın, o tarihten bugüne kadar kimsenin görmediği bilgisine ulaşan polisler aileye yöneldi. Polisin çalışmasında kadının infaz edildikten sonra cesedinin Bitlis’in Güroymak ilçesi sınırlarında bir köprüden dereye atıldığı belirlendi.


Cinayet şüphesi ve delillerin gizlenmesi ile ilgili, baba H.K., üvey anne V.K., üvey abla Y.K. , amca H.K, yenge N.K. ve amcaoğlu O.K’ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli de gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.


Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden baba H.K., amca H.K. ve amca oğlu O.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.




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