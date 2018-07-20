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20 Temmuz 2018 10:14

Elazığ’da 18 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

Elazığ polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 18 kilo 529 gram kubar ve toz esrar ele geçirildi.

Elazığ’da 18 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

20 Temmuz 2018 10:14


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmanın ilk kısmında 2 şüpheli 3 kilo 750 gram toz ve 14 kilo 779 gram kubar esrarla yakalandı. Devam eden soruşturmanın ikinci kısmında ise Diyarbakır’da 2 şüpheli tespit edildi. Düzenlenen operasyonda Diyarbakır’da da 2 şüpheli yakalandı.


Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 1’i adli kontrol şartı ile serbest kaldı.




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