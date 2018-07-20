Elazığ’da 18 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmanın ilk kısmında 2 şüpheli 3 kilo 750 gram toz ve 14 kilo 779 gram kubar esrarla yakalandı. Devam eden soruşturmanın ikinci kısmında ise Diyarbakır’da 2 şüpheli tespit edildi. Düzenlenen operasyonda Diyarbakır’da da 2 şüpheli yakalandı.

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 1’i adli kontrol şartı ile serbest kaldı.