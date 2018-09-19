Elazığ'da, 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında ilk program Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Sakarya Meydan Muharebesinin Kurtuluş Savaşının seyrini değiştirdiğini belirten Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Namık Bulut, “Hür ve bağımsız Tük milletinin yolunu açmıştır. TBMM 19 Eylül 1921 tarihinde emsalsiz zaferin anısına Başkomutan Atatürk'e Türk milleti adına gazilik ve mareşallik unvanı vermiştir. Mustafa Kemal Atatürk milleti tarafından gazi unvanı verilen ilk askerdir. 19 Eylül tüm gazilerin , büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'le bütünleştiği bir gündür. Gururla taşıdığımız gazi unvanı, atamızdan biz gazilere intikal eden en büyük unvandır. 19 Eylül, kahramanca mücadele eden asker , polis ve gazilerin kahramanlık günüdür. Gaziler günü olarak kutladığımız bu gün aynı zamanda Türkiye Muharip Gaziler Derneğinin de kuruluş günüdür” dedi.

Daha sonra İl protokolü Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şubesini ziyaret etti.

Gazilerin şehitler kadar değerli olduğunu aktaran Vali Yardımcısı Mustafa Gül, “Hepsi baş tacıdır. Gaziler bu memleket, vatan ve topraklar için en değerli varlıklarını ortaya koydular. Bazılarına Allah nasip etti şehit oldular. Onlara da rahmet diliyoruz. İnşallah bizlere de şefaatleri nail olur. Tüm gazilere valilik nezdinde ve Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olarak teşekkür ediyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.

Programlara Vali Yardımcısı Mustafa Gül, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, diğer protokol üyeleri, askeri erkan, emniyet personeli, gaziler ve vatandaşlar katıldı.