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17 Mayıs 2018 10:30

Elazığ’da 2 ayrı kaza: 10 yaralı

Elazığ’da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2’si çocuk 10 kişi yaralandı.

Elazığ’da 2 ayrı kaza: 10 yaralı

17 Mayıs 2018 10:30


İlk kaza, merkez Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Naci Y. idaresindeki 23 BB 427 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada pikapta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


İkinci kaza ise Elazığ-Malatya karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametine ilerleyen Erol Ç. İdaresindeki 34 GK 6911 plakalı otomobil ile Timur D. Yönetimindeki 23 LS 201 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayı gören sürücülerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 5 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altın alındı.


Polis, her iki kazayla ilgili inceleme yaptı.




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