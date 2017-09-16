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16 Eylül 2017 18:22

Elazığ’da 2 ayrı trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Elazığ’da 2 ayrı trafik kazası: 4 yaralı

16 Eylül 2017 18:22


İlk kaza, merkez Sürsürü Mahallesi Çeşme Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. idaresindeki 27 BJC 64 plakalı otomobil ile İ.T. idaresindeki 42 BİP 09 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.


İkinci kaza ise, merkez Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A. idaresindeki 23 K 0695 plakalı kamyonet, virajı alamayarak devrildi. Kazada bir kişi yaralandı.


Her iki kazada da yaralanan 4 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Polis, kazalarla ilgili inceleme yaptı.




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