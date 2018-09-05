Elazığ’da 2 ayrı trafik kazası: 7 yaralı

İlk kaza, merkez Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 HE 382 plakalı otomobil ile 23 BR 121 plakalı pikap çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

İkinci kaza ise, Elazığ- Diyarbakır karayolunun 26. kilometresinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K. T. idaresindeki 38 JB 947 plakalı otomobil ile S.D. yönetimindeki 44 KF 353 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Her iki kazada da yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.