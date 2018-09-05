Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 17:07

Elazığ’da 2 ayrı trafik kazası: 7 yaralı

Elazığ’da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.

Elazığ’da 2 ayrı trafik kazası: 7 yaralı

05 Eylül 2018 17:07


İlk kaza, merkez Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 HE 382 plakalı otomobil ile 23 BR 121 plakalı pikap çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.


İkinci kaza ise, Elazığ- Diyarbakır karayolunun 26. kilometresinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K. T. idaresindeki 38 JB 947 plakalı otomobil ile S.D. yönetimindeki 44 KF 353 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.


Her iki kazada da yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç