Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 15:49

Elazığ’da 2 ayrı trafik kazası: 8 yaralı

Elazığ’da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Elazığ’da 2 ayrı trafik kazası: 8 yaralı

27 Kasım 2017 15:49


İlk kaza, merkez Abdullahpaşa Mahallesi 262. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 LF 203 plakalı otomobil ile 23 BZ 733 plakalı araç çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı.


İkinci kaza ise merkez Ataşehir Mahallesi Dervişler Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 01 VR 856 plakalı otomobil ile O.A. idaresindeki 23 EH 487 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.


Her iki kazada da yaranan 8 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
11
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Salı
    Hafif Yağmurlu
    11°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    13°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    13°C
  • Cuma
    Sisli
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç