Elazığ’da 2 ayrı trafik kazası: 8 yaralı

İlk kaza, merkez Abdullahpaşa Mahallesi 262. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 LF 203 plakalı otomobil ile 23 BZ 733 plakalı araç çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

İkinci kaza ise merkez Ataşehir Mahallesi Dervişler Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 01 VR 856 plakalı otomobil ile O.A. idaresindeki 23 EH 487 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Her iki kazada da yaranan 8 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.