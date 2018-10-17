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Elazığ'da 2 kardeş uyuşturucu ile yakalandı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 400 gram esrar ele geçirilirken 2 şüpheli kardeş gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 400 gram esrar ele geçirilirken 2 şüpheli kardeş gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kaçakçılığını ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma yaptı. Çalışmada merkeze bağlı Kuyulu köyünde tespit edilen bir adrese operasyon yapıldı. Evde yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeğinin yanı sıra 850 gr toz esrar ve 1 kilo 550 gram kubar esrar olmak üzere toplam 2 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Operasyonda iki kardeş Ramazan G. ve Recep G. gözaltına alındı.

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