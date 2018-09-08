Elazığ’da 2 tona yakın Maraş dondurması dağıtıldı

Bu yıl 14-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ’2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali’ kapsamında farklı illerde 50 ton ücretsiz bükme Maraş dondurması dağıtmayı hedefleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin dondurma tırı Elazığ’a geldi. Ahmet Aytar Meydanı’nda vatandaşlarla buluşan dondurma tırı, 1 ton bükme Maraş dondurması dağıttı. Dondurma ustalarının yaptığı şovlar ise büyük beğeni topladı.

Dondurma ve Kültür Sanat Festivali’nin 2.’sini düzenleyeceklerini belirten Organizasyon Sorumlusu Şaban Yumruk, “Bu etkinliğe geçen yıl başladık. Gerçek Kahramanmaraş dondurmasını 15 merkez de buluşturduk. Bu yıl 50 merkezde buluşturmayı düşünüyoruz. Her gittiğimiz merkezde 1 ton Maraş dondurması dağıtıyoruz. Bu kalabalığa göre değişiyor. En az 1 ton ama bu 2 tona kadar da çıkabiliyor. Elazığ’da da güzel bir kalabalık var. Daha da artacak gibi. İnsanlar yeni gelmeye başladı. Hava da güzel. Burada da 2 tonu buluruz diye düşünüyorum” dedi.

"Hedef 50 ton"

Festivalin amacından bahseden Yumruk, "Kahramanmaraş’ın marka değeri yüksek ürünlerinden olan dondurmayı daha popüler hale getirmektir. Dünya klasmanında rekabet edebilir hale getirmek. Önümüzdeki yıl Avrupa’ya taşımak istiyoruz. İnsanları gerçek Maraş dondurması ile tanıştırmak istiyoruz. İnsanlar bu dondurmayı yedikleri zaman kıyas etme şansı buluyorlar. Aradaki kalite farkı ve lezzeti daha iyi anlıyorlar. Çok memnunlar. Yarın Malatya’da ve ertesi gün Adıyaman’dayız. Şanlıurfa Gaziantep, İskenderun ve Adana’ya doğur gideceğiz. Hedefimiz etkinlik boyunca 50 tonu bulmak" diye konuştu.