Elazığ’da 200 çocuğa bayramlık

İHH İnsani Yardım Derneği Elazığ Şubesi Yetim Birimi, “Yetim gülerse dünya güler” sloganıyla Ramazan ayında çocukların yüzlerini güldürdü. Düzenlenen iftar programı ve kermesten elde edilen gelirle dernek tarafından 200 yetim çocuğa bayramlık kıyafet ve ayakkabı alınarak hediye edildiği bildirildi.

Derneğin Yetim Biriminden Besime Yaman, yetim gülerse dünya güler sloganıyla hareket eden birimlerinin yetimlerin yüzlerini güldürmek adına güzel faaliyetler yaptığını söyledi.

Düzenlenen yardım programları, iftarlar ve kermes ile Arakan ve Pakistan’da yetim çocuklara bayramlık alma projelerini hayata geçirdiklerini belirten Yaman, aynı proje kapsamında Elazığ’da 200 yetim çocuğa bayramlık kıyafetle birlikte ayakkabı aldıklarını kaydetti.