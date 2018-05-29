Diğer
Kategoriler
29 Mayıs 2018 10:15

Elazığ’da 200 çocuğa bayramlık

Elazığ’da 200 yetim çocuğa bayramlık alınarak hediye edildi.

Elazığ’da 200 çocuğa bayramlık

29 Mayıs 2018 10:15


İHH İnsani Yardım Derneği Elazığ Şubesi Yetim Birimi, “Yetim gülerse dünya güler” sloganıyla Ramazan ayında çocukların yüzlerini güldürdü. Düzenlenen iftar programı ve kermesten elde edilen gelirle dernek tarafından 200 yetim çocuğa bayramlık kıyafet ve ayakkabı alınarak hediye edildiği bildirildi.


Derneğin Yetim Biriminden Besime Yaman, yetim gülerse dünya güler sloganıyla hareket eden birimlerinin yetimlerin yüzlerini güldürmek adına güzel faaliyetler yaptığını söyledi.


Düzenlenen yardım programları, iftarlar ve kermes ile Arakan ve Pakistan’da yetim çocuklara bayramlık alma projelerini hayata geçirdiklerini belirten Yaman, aynı proje kapsamında Elazığ’da 200 yetim çocuğa bayramlık kıyafetle birlikte ayakkabı aldıklarını kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç