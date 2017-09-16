Elazığ’da 21 kursiyere sertifika verildi

Elazığ Halk Eğitim Müdürlüğü ve Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi iş birliğiyle Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyetinin (FHGC) Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında başlattığı ‘Elazığ Medyasına Nitelikli Eleman Temini’ projesinin ikinci etabı tamamlandı. Proje kapsamında düzenlenen basın üstü yayıncılık ve fotoğrafçılık kursunda başarılı olan 21 kursiyere, sertifika verildi.

Cemiyet kuruluşunun 30’uncu yılında çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten FHGC Başkanı Mehmet Topal, “ Bunlardan bir tanesi de Elazığ’daki medya sektörüne basın üstü yayıncılık ve fotoğrafçılık alanlarında kurs açmamız oldu. Kursumuzu cemiyet salonumuzda açtık. Kursumuz tamamlandıktan sonra 21 kursiyerimiz başarı belgesi almaya hak kazandı. Buradaki amacımız, medya sektörüne SODES kapsamında eleman yetiştirmek. Bu kursumuzun 2’ncisini yaptık. 3’üncü kursumuzu önümüzdeki yıl yapacağız” dedi.