Elazığ'da 22 kilo esrar ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 22 kilo 200 gram esrar ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında uyuşturucu madde sevkiyatının yapılacağı bilgisini alan ekipler, Arıcak ilçesinde belirlediği aracı takibe aldı. Düzenlenen operasyonla durdurulan araçta 1 kilo 700 gram toz, 20 kilo 500 gram kubar esrar olmak üzere toplam 22 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Öteyandan operasyonda 5 şüpheli de gözaltına alındı