İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da 22 kilo esrar ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 22 kilo 200 gram esrar ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 22 kilo 200 gram esrar ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında uyuşturucu madde sevkiyatının yapılacağı bilgisini alan ekipler, Arıcak ilçesinde belirlediği aracı takibe aldı. Düzenlenen operasyonla durdurulan araçta 1 kilo 700 gram toz, 20 kilo 500 gram kubar esrar olmak üzere toplam 22 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.


Öteyandan operasyonda 5 şüpheli de gözaltına alındı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.