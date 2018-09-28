Elazığ'da 220 özel güvenlik görevlisine seminer verildi

Elazığ'da 220 özel güvenlik görevlisine spor güvenliği semineri verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde spor müsabakalarının daha güvenli bir ortamda gerçekleşebilmesi, özel güvenlik görevlilerinin koordineli biçimde görev yapması ve görev bilincinin oluşturulması için ülke genelinde özel güvenlik görevlilerine spor güvenliği eğitimi verilmesi planlandı. Bu kapsamda, Elazığ'da da İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda il genelinde spor müsabakalarında görev alan toplam 220 özel güvenlik görevlisine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Seminerde özel güvenlik ve genel kolluğun ilişkisi ve özel güvenliğin yetkileri, spor güvenliği ve mevzuatı, kitle psikolojisi, grup dinamiği ve öfke kontrolü, toplumsal olaylarda teknik ve taktik düzenler, güvenlik sistem cihazları ile şahıs üst aramasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verildi.