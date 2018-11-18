Elazığ'da 250 adet M16 mermisi bulundu

Elazığ'da sulama kanalında bir poşette 250 adet M16 mermisi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ-Bingöl yolunda bulunan küçük sanayi sitesi arkasından geçen sulama kanalında bir poşette vatandaşlar mermileri fark etti. Durumun İl Jandarma Komutanlığına bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından poşette bulunan 250 adet mermi emanete alındı.

Yapılan incelemeler de mermilerinin M16 Piyade Tüfeğine ait olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.