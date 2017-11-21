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21 Kasım 2017 16:03

Elazığ’da 26 milyon lira vatandaşın cebinde kaldı

Göreve geldikleri günden itibaren bir çok hizmete imza attıklarını belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Su ve Çevre Temizliği Vergilerinde yapılan indirimlerle 26 milyon 600 bin TL’nin vatandaştan alınmadığını, cenaze hizmetlerinin tamamının da belediye tarafından karşılandığını söyledi.

Elazığ’da 26 milyon lira vatandaşın cebinde kaldı

21 Kasım 2017 16:03


Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, kent genelindeki çalışmalar hakkında bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenledi.


Göreve geldiklerinden itibaren su endeks parasını kaldırdıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “2017 yılı Ekim ayıda dahil olmak üzere vatandaşlarımızın cebinde kalmasına vesile olduğumuz ücret toplam 9 milyon 178 bin TL’dir. 2015 yılında Türkiye’de ilk defa su fiyatlarında indirim yaptık. İndirimin bu yılın Ekim ayı itibari ile vatandaşımıza yansıyan kısmı 12 milyon 770 bin TL’dir. Her ikisini yaparak yaklaşık 22 milyon TL’sini cebinde kalmasına vesile olduk. Çevre Temizlik Vergisinde indirim yaptık. İndirim yaptığımız günden bu güne kadar tutar, toplam miktarı 4 milyon 648 bin TL’dir. Yani bunları üst üste koyduğumuzda 26 milyon 600 bin TL vatandaştan almadık” dedi.


Cenaze hizmetlerinde tüm ücretleri kaldırdıklarını da hatırlatan Başkan Yanılmaz, “ Hatta Türkiye’de hava yolu ile Elazığ’da diğer illere ve oralardan buraya cenaze nakil hizmetini yapan tek belediyeyiz. Bunda da 2014 yılından itibaren Elazığ Belediyesi’nin gideri yaklaşık 1 milyon TL’dir. Vatandaşlarımızın gider yapmasını engelleyip tüm bunları belediye olarak biz karşıladık. 2017 yılını tam bir şantiye yılı yaptık. Yatırımın en yüksek olduğu yıl oldu. Yatırım kalıcı yapılardır. 2013 yılında bütçeden yatırıma ayrılan pay, yüzde 20.80’dir. 2014 yılında yüzde 26, 2015 yılında 26.38, 2016 yılında 27.70 ve 2017 yılında ise yüzde 39.58’dir. Bazen hemşerilerimiz her yeri kazdınız, gidecek yer yok ve niye bu kadar çalışıyorsunuz diyor. Ben de şükrediyorum ki Mucahit Yanılmaz’a niye çalışmıyorsun demiyorlar. Bu şehir için daha çok çalışacağız ve hizmet vereceğiz” diye konuştu.




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