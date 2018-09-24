Elazığ'da 299 projeye 240 milyonluk destek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatör Vekili İbrahim Sertaç Yılmaz," Elazığ'a yaklaşık 410 Milyon TL yatırım tutarında 299 adet projeye yaklaşık 240 Milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirmiş olacağız. Destek verdiğimiz işletmelerde direkt istihdam edilen kişi sayısının 2 bin 500 ile 2 bin 700 arasında olmasını öngörüyoruz"dedi.

TKDK İl Koordinatör Vekili İbrahim Sertaç Yılmaz verilen desteklerle ilgili açıklamada bulundu.

2012 yılından itibaren Elazığ'da faaliyette olduklarını anımsatan Yılmaz;" 2012 yılından bugüne kadar hemen hemen herkesin ya kendilerinin ya da tanıdıklarının bir şekilde kurumumuz faaliyetlerinden haberi olmuştur. Geniş bir yelpazeye destek veriyoruz. Ana konularımız hayvancılık olmak üzere et-süt işleme, sebze-meyve işleme sektörlerinden tutun da kırsalda yapılacak arıcılık, seracılık, kırsal turizm, yenilenebilir, enerji, su ürünleri yetiştiriciliğine kadar birçok sektöre destek veriyoruz. 2012 yılından bu yana TKDK'nın Elazığ ekonomisine çok büyük bir katkı sağladığı net bir şekilde ortadadır. Geçen 6 yıllık zamanı,2012-2016 yılları arasında IPARD I Dönemi ve 2016 yılından 2020 yılına kadar IPARD II dönemi şeklinde ikiye ayırabiliriz. IPARDI döneminde 42 İl Koordinatörlüğü arasında en fazla hibe desteği dağıtan İl Koordinatörlüğü olarak 3. sırada yer almıştık. Ardından açılan IPARD II 1. Çağrı Döneminde bu kez 1. sırada yer aldık. Şu anda 4. Çağrı Dönemindeyiz ve büyük bir gururla söyleyebilirim ki Elazığ bu hibelerden maksimum düzeyde faydalanıyor"diye konuştu.

"İstihdam sayısı 2 bin 500 ile 2 bin 700 arasında olacak"

Sadece 2018 yılı içerisinde Eylül ayı itibariyle toplam bütçesi 55 Milyon TL olan 37 projeye yaklaşık 32 Milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yılmaz," Yıl sonuna kadar ödeyeceğimiz rakamlarla birlikte Elazığ'a yaklaşık 410 Milyon TL yatırım tutarında 299 adet projeye yaklaşık 240 Milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirmiş olacağız. Destek verdiğimiz işletmelerde direkt istihdam edilen kişi sayısının 2 bin 500 ile 2700 arasında olmasını öngörüyoruz. Sadece yakın zamana baktığımızda ilimizi kanatlı sektöründe bölgede lider konuma getirdiğimizi yine aynı şekilde besicilik sektöründe hatırı sayılır bir yere taşıdığımızı görmek mümkün olacaktır. Bildiğimiz gibi geçtiğimiz haftalarda açılışını yaptığımız Baskil'in en büyük ihtiyacı olan kayısı işleme ve paketleme entegre tesisini yüzde 65 hibeyle faaliyete başlattık"ifadelerini kullandı.

"Her yatırım bizler için çok önemlidir"

Özellikle su ürünleri yetiştiriciliği ve işlenmesi noktasında kentte oldukça yüksek bir potansiyel olduğuna da dikkat çeken Yılmaz;" Bu noktada yaptığımız tanıtım faaliyetleriyle Elazığ'ın ilk ve Türkiye'nin 3. Kerevit İşleme Tesisini bu yılsonuna kadar faaliyete geçireceğiz. Ağın leblebisiyle ilgili çok önemli çalışmalarımız var. İnşallah 2019 yılı içerisinde faaliyete başlayacak ve AB Standartlarında ilçemize örnek olacak bir tesisi hayata geçirmiş olacağız. Mart 2018'de kabullerini gerçekleştirdiğimiz 302 çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbiri kapsamında toplam 20 adet proje sözleşme imzalamaya hak kazandı. Toplam yatırım tutarı yaklaşık 22 Milyon TL olan bu projelere inşallah tamamlandığında yüzde 55 hibe desteği sağlayarak yaklaşık 12 Milyon TL ödeme gerçekleştireceğiz. Bu 20 adet projenin sektörlere göre dağılımı ise 3 Seracılık, 3 Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler, 6 tanesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve 2 tanesi Yenilenebilir Enerji Yatırımları Şu anda hayvancılık sektöründe incelenmesi devam eden 38 adet projemiz bulunmakta ve bunların da incelenmesi bittikten sonra inşallah önümüzdeki 2 aylık süreçte bu projelerle de sözleşme imzalayacağız. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumlar göz önüne alındığında her yatırım bizler için çok önemlidir. Bu dönemde insanlarımızı üretime teşvik etmeye çalışıyoruz"diyerek sözlerini tamamladı.