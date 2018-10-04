Elazığ'da 2'inci Tarım Fuarı açıldı

Elazığ'da 2'inci Tarım, Tarım Makineleri, Gıda, Hayvancılık ve Teknoloji Fuarı açıldı.

Elazığ Belediyesinin desteğiyle 130 firmanın katıldığı 2'inci Tarım, Tarım Makineleri, Gıda, Hayvancılık ve Teknoloji Fuarı düzenlenen törenle açıldı. 4 gün açık kalacak olan fuarda, tarımla ilgili son teknoloji ürünler de yer aldı.

Gıda'nın dünyada en önemli sektörlerden birisi olduğunu ifade eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Gıda alanında gelişmiş ülkelere fevkalade yatırımlar yapıyor. Tarımsal sanayi ve üretime hükümetimiz son dönemde çok büyük önem veriyor. Tohumdan başlayıp son ürüne kadar katma değer haline getirme ve stratejik, koruma sulama alanlarında damlama sulama gibi çiftçilerimize destek yapılıyor. İlimiz tarım ve hayvancılık konusunda ülkemizde öncü olmak isteyen bir il. Hedeflerini de bu doğrultuda belirlemiştir” dedi.

Elazığ'ın herkes tarafından ortak paydası olduğunu dile getiren AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, “4 bin yıllık topraklarda yaşıyoruz. 12 bin yıl önce Fırat havzasında oluşmuş verimli arazilerden dolayı ondan sonra gelişen çağlarda insanların yapmış olduğu modern tarım bu havzalardan başlamıştır. Elazığ modern tarımın öncülerinden biridir. Bu miras hepimizin üzerinde hepimize emanet olan ve ülkemizin geleceği açısından çok önemli bir sektördür” diye konuştu.

Elazığ'da 15 gün süre içerisinde iki fuarın gerçekleştirildiğini dile getiren CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise, “Bir kentin marka değerlerini oluşturamazsanız o kenti doğru tanıtamazsanız onlar yalnızca sizin kazanımlarınızdır ama onu ülkeye açmadıktan sonra tanıtmadıktan sonra hiçbir anlamı yoktur” ifadelerini kullandı.

Elazığ'ın fuarlar şehri olma yolunda adım adım ilerlediğini belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'da, “Geçen yıl 2002 den bu tarafa 15 yıl sonra ilk defa 3 defa fuarın organizasyonu yapıldı. Bunlardan bir tanesi inşaat mobilya fuarı diğeri gıda tarım ve hayvancılık fuarı bir diğeri ise kitap fuarıydı. 2018 yılına geldiğimizde bir günü diğer güne eşit olan zarardadır mantığıyla hareket ederek 3 fuarı 6 fuara çıkardık. Bu fuardan sonra Kasım ayı içerisinde iş ve istihdam fuarı ve akabinde ikinci kitap fuarını da burada gerçekleştirmiş olacağız. Elazığ Türkiye'de fuarcılığın merkezi olma yolunda adım adım ilerliyor” şeklinde konuştu.

Elazığ ili denildiği zaman ilk akla gelen tarım ve hayvancılık olduğunu söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan'da, Tarım fuarının ikincisini düzenlediklerini aktardı.

Açılış törenine, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar,CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, siyasiler, STK temsilcileri, oda başkanları, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.